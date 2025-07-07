Новый парк сможет принимать до 20 тысяч человек ежедневно. Он объединит пять районов и зелёных зон, включая ВДНХ, парк Останкино и Ботанический сад. Проект вдохновлен зарубежными примерами — такими как High Line в Нью-Йорке.

Открыть новый парк планируется в 2027 году. Из Зеленограда будет удобно добраться до него на электричке — до станции МЦД Останкино, ехать около часа.

Монорельс был открыт в 2004 году и изначально позиционировался как инновационная альтернатива метро. Однако с годами интерес к нему упал, пассажиропоток сократился в десять раз, а эксплуатация стала экономически нецелесообразной. Ремонт требовал миллиардных вложений. При этом монорельс стал городской достопримечательностью, несмотря на свою неэффективность как вид транспорта.