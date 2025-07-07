Сейчас рабочие снимают перила и готовят конструкцию к разборке. Это первый шаг в рамках проекта по созданию «парка в небе» — нового общественного пространства на месте устаревшей транспортной линии.
Вместо сносимого участка появится первая в России круглогодичная надземная прогулочная зона — парк протяженностью около четырех километров. На месте бывших путей сделают беговую дорожку, аллеи для прогулок, кафе, скамейки, освещение. Несколько старых вагонов сохранят как музейные экспонаты.
Новый парк сможет принимать до 20 тысяч человек ежедневно. Он объединит пять районов и зелёных зон, включая ВДНХ, парк Останкино и Ботанический сад. Проект вдохновлен зарубежными примерами — такими как High Line в Нью-Йорке.
Открыть новый парк планируется в 2027 году. Из Зеленограда будет удобно добраться до него на электричке — до станции МЦД Останкино, ехать около часа.
Монорельс был открыт в 2004 году и изначально позиционировался как инновационная альтернатива метро. Однако с годами интерес к нему упал, пассажиропоток сократился в десять раз, а эксплуатация стала экономически нецелесообразной. Ремонт требовал миллиардных вложений. При этом монорельс стал городской достопримечательностью, несмотря на свою неэффективность как вид транспорта.