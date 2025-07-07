Приходите в эти дни к маркету цветов «Розовые розы» в корпусе 931 (со стороны дороги) и возьмите свой цветок. Время работы с 7:00 до 23:00.

Ромашка стала символом Дня семьи, любви и верности как олицетворение чистоты, искренности и преданности — качеств, на которых держатся крепкие отношения. С этим простым цветком связано много любовных традиций, в том числе гадание «любит — не любит».