На месте снесённого шатра с теннисными кортами на Озерной аллее продолжается строительство трёхэтажного ФОКа. Строительство начали в марте, а сегодня у здания уже появилась крыша и металлический каркас. Сейчас рабочие устанавливают фасадные панели.
В спорткомплексе будут теннисные корты, фитнес-клуб, спортивные залы. Для слабовидящих планируют сделать зал для игры в шоу-даун (настольный теннис или аэрохоккей для слабовидящих). Также планировали бассейны (в том числе, уличный), купальный зал, хамам.
Строительство планируют завершить к концу сентября следующего года.
А рядом со стройкой ремонтируют пляж городского пруда: делают траншеи под бордюры будущих пешеходных дорожек, местами уложили газоны.
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