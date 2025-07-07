На месте снесённого шатра с теннисными кортами на Озерной аллее продолжается строительство трёхэтажного ФОКа. Строительство начали в марте, а сегодня у здания уже появилась крыша и металлический каркас. Сейчас рабочие устанавливают фасадные панели.

В спорткомплексе будут теннисные корты, фитнес-клуб, спортивные залы. Для слабовидящих планируют сделать зал для игры в шоу-даун (настольный теннис или аэрохоккей для слабовидящих). Также планировали бассейны (в том числе, уличный), купальный зал, хамам.

Строительство планируют завершить к концу сентября следующего года.

А рядом со стройкой ремонтируют пляж городского пруда: делают траншеи под бордюры будущих пешеходных дорожек, местами уложили газоны.