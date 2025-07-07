Дневная температура с 8 по 12 июля будет стабильно держаться выше +30°, достигая пика в пятницу, 11 июля, когда столбики термометров поднимутся до +33°.

В отдельные дни возможны грозы и кратковременные дожди, но они не принесут значительного облегчения. Ночные температуры при этом останутся на высоком уровне — до +21°.

МЧС напоминает горожанам об осторожности в жаркую погоду: рекомендуют избегать долго быть на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, пить больше жидкости.

С воскресенья, 14 июля, в столице начнётся постепенное похолодание: температура опустится до +25…26°, усилятся дожди.

Расскажите, как спасаетесь от жары.