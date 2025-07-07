За первые шесть месяцев 2025 года количество случаев парковки на тротуарах в Москве сократилось более чем на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили департамент транспорта.

«Парковка на тротуаре опасна для пешеходов. Если водителя рядом нет, инспекторы МАДИ фиксируют нарушение и могут эвакуировать автомобиль на спецстоянку. Призываем автомобилистов быть внимательными к окружающим и парковаться только в разрешенных местах», — подчеркнули в дептрансе.

Это хорошая тенденция. Непонятно, что повлияло на снижение статистики: появление новых парковочных мест или увеличение штрафов (с января 2025 года они выросли — было 3000, стало 4500).

Каков этот показатель отдельно в Зеленограде, не уточняют. Но в нашем городе борьба с парковкой на тротуаре идет с переменным успехом: установка бетонных блоков-лавок иногда приводит к улучшению ситуации, но в некоторых местах битва за тротуар для пешеходов может идти годами. Например, тротуар у ТЦ «1000 мелочей» на Центральном проспекте продолжает использоваться как парковка — и это вопреки штрафам и эвакуаторам. Введение платных парковок в ближайшее время может ухудшить эту ситуацию.

Если вы стали свидетелем подобного нарушения — сообщите в МАДИ по телефону +7-495-540-76-56