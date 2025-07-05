Вместо ровного потолка — декоративные подвесные панели. Расстояние от панели до потолка — около полуметра, рассказал «Зеленоград.ру» специалист, работающий в здании. Выглядит неплохо, но ещё это выглядит идеальным местом, чтобы туда что-то закинуть.
Кажется, довольно скоро после 1 сентября, когда школа в 14-м микрорайоне откроется после ремонта, на панелях скопятся бумажки, бутылки, кеды, портфели или просто пыль.
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