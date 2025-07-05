«Заметив, как распустившиеся анютины глазки радуют детей, выходящих из подъезда, Надежда Валентиновна и Ольга Игоревна задумали создать настоящий цветник. Соседи поддержали инициативу, привозя с дач рассаду цветов и декоративных кустарников. Ольга Игоревна с особой любовью ухаживает за розами, а Надежда Валентиновна — за нежными лилиями».

У цветочниц есть помощник — девятилетний Сергей Зайцев, житель этого же дома. Мальчик следит за чистотой цветника, скашивает траву, устанавливает декоративные опоры и подсыпает землю. Зимой он помогает дворнику убирать снег у подъезда, протирает перила и подоконники. Такое трудолюбие и ответственность вызывают уважение соседей и гордость родителей.