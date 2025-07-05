В Патриархии утвердили новый архитектурный проект храмового комплекса, строящегося на Филаретовской улице рядом с деревянным храмом. Раньше говорили о «византийском стиле», теперь — что фасады выполнят в традициях русской храмовой архитектуры.

Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» в 10 микрорайоне начали строить в 2022 году. Его архитектурное решение было утверждено еще в 2019-м.

«Образно-художественное решение храма основано на современном осмыслении академического „византийского“ стиля, широко распространенного в России второй половины XIX века», отмечалось в описании проекта.

Но в прошлом году в Патриархии одобрили обновление фасадов в другом стиле. С чем это связано, неизвестно — решения принимаются высшим церковным руководством. Визуально общие параметры храма не изменились. Сейчас архитектор, профессор Сергей Борисов разработал новый проект.

Храмовый комплекс возле Школьного озера строится на пожертвования. Это не только деньги: например, с бетоном помогла компания «Крост». Но, видимо, средств на продолжение работ нет.

«Если не будет дополнительных поступлений, стройку придётся остановить», говорят в храме. Пожертвовать на строительство храмового комплекса с духовно-просветительским центром.

Изменения в первоначальных проектах бывают и в других храмах, строящихся в Зеленограде. Например, на храме в 17-м микрорайоне установили золотые купола вместо ранее запроектированных тёмно-серых.