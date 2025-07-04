Продаётся Autobianchi A112 — компактный итальянскый автомобил, которому уже более 50 лет. Таких моделей очень мало — во всем СССР их было не больше десятка, что делает экземпляр ценным для коллекционеров. Стоимость раритета — 475 тысяч рублей.
Владелец машины — Дмитрий — владеет автосервисом. «Аутобанчи» — не единственная редкость в его коллекции:
«У меня есть два „Жука“, желтый Mitsubishi Lancer Evolution, разобранный Porsche 924. Еще были Ford Т и BMW Z1 начала XX века — продал, их сложно было восстанавливать».
По словам Дмитрия, в его коллекции был двигатель De Dion Bouton — первый двигатель внутреннего сгорания, на котором совершили кругосветное путешествие. Он передал раритет в музей ВДНХ.
«Это семейное хобби. „Аутобанчи“ 1974 года мой дед купил в комиссионном магазине в 83-м за две тысячи рублей. Я не знаю, как этот автомобиль оказался в СССР. Дед ездил на нем до девяностых, а с 1991 года он стоял в гараже. Недавно я машину из гаража достал, залил бензин, поставил аккумулятор — и она завелась. Ничего не разбирали, ни двигатель, ни карбюратор. 50 лет машине — и ничего», — говорит коллекционер.
Дмитрий говорит, что машиной интересуются разные покупатели:
«Некоторые хотят купить, чтобы восстановить до идеала продать кому-то в коллекцию. У кого-то такой „Фиат“ был в юности, у них есть какие-то теплые воспоминания, связанные с этой моделью, и они хотят снова вернуться в это время», — рассказал коллекционер.
А для любителей ретро-автомобилей 5 июля рядом с Зеленоградом состоится ежегодный фестиваль советской техники «Автобаза», организованный музеем ВБВ. Организаторы обещают уникальную выставку техники под открытым небом, интерактивную программу и мастер-классы для детей и взрослых. Адрес: Льяловское шоссе, 1А, начало в 11 часов.