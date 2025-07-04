«Это семейное хобби. „Аутобанчи“ 1974 года мой дед купил в комиссионном магазине в 83-м за две тысячи рублей. Я не знаю, как этот автомобиль оказался в СССР. Дед ездил на нем до девяностых, а с 1991 года он стоял в гараже. Недавно я машину из гаража достал, залил бензин, поставил аккумулятор — и она завелась. Ничего не разбирали, ни двигатель, ни карбюратор. 50 лет машине — и ничего», — говорит коллекционер.

Дмитрий говорит, что машиной интересуются разные покупатели:

«Некоторые хотят купить, чтобы восстановить до идеала продать кому-то в коллекцию. У кого-то такой „Фиат“ был в юности, у них есть какие-то теплые воспоминания, связанные с этой моделью, и они хотят снова вернуться в это время», — рассказал коллекционер.

А для любителей ретро-автомобилей 5 июля рядом с Зеленоградом состоится ежегодный фестиваль советской техники «Автобаза», организованный музеем ВБВ. Организаторы обещают уникальную выставку техники под открытым небом, интерактивную программу и мастер-классы для детей и взрослых. Адрес: Льяловское шоссе, 1А, начало в 11 часов.