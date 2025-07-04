«Сейчас комары активизируются резко. Будет нашествие — их активность снижается при похолодании, а как только жара наступает, опять они активизируются резко. В этом году много кровососов», — говорит биолог Павел Глазков.

Метеорологи подтверждают, что в начале следующей недели в Москве впервые за лето ожидается жара выше +30 градусов.

В Зеленограде с комарами стараются бороться, обрабатывая водоемы, где они откладывают яйца и развиваются их личинки.

Однако эффект таких мер ограничен: комары активно размножаются не только в прудах, но и в лесных кюветах, лужах и заболоченных участках. Обработать специальными препаратами весь зеленоградский лесопарк вряд ли возможно, но важно устранять стоячую воду во дворах, косить траву и обрабатывать точки рядом с жильём — парки, канавы, кустарники.