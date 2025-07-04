Выделенная полоса протянулась примерно на пять километров, от МКАД до съезда на Международное шоссе. Автобусы на этом участке перевозят больше 40 тысяч человек в сутки, а благодаря «выделенке» время в пути по этому участку сокращается с 20 до 5 минут, сообщили в областном министерстве транспорта.
В минтрансе отдельно отметили, что по этой выделенной полосе запрещен проезд такси, обычно им можно ездить «выделенке». Вероятно, на этом участке такой поток такси, которые едут в Шереметьево, что нет смысла в отдельной полосе, если их не убрать
Штраф за проезд по выделенке на этом участке — 2250 рублей, потому что он находится в области: в Москве штраф 4500 рублей.
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