Выделенная полоса протянулась примерно на пять километров, от МКАД до съезда на Международное шоссе. Автобусы на этом участке перевозят больше 40 тысяч человек в сутки, а благодаря «выделенке» время в пути по этому участку сокращается с 20 до 5 минут, сообщили в областном министерстве транспорта.

В минтрансе отдельно отметили, что по этой выделенной полосе запрещен проезд такси, обычно им можно ездить «выделенке». Вероятно, на этом участке такой поток такси, которые едут в Шереметьево, что нет смысла в отдельной полосе, если их не убрать

Штраф за проезд по выделенке на этом участке — 2250 рублей, потому что он находится в области: в Москве штраф 4500 рублей.