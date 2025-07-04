Похищение произошло 2 июля. Злоумышленники представились сотрудниками полиции, схватили потерпевшего за руки и поместили в автомобиль. В машине они обвинили его в наркоторговле, избили и потребовали 200 тысяч рублей якобы за то, чтобы «замять» дело. Потом мужчину привезли в торговый центр, где он снял с карты 150 тысяч и отдал их «полицейским». После этого его отпустили.

Следователи задержали троих подозреваемых мужчин в возрасте от 34 до 54 лет. При обысках у них нашли поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов и другие материалы.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.