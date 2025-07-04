Родители позвонили по телефону 112, и к поискам подключились спасатели из Солнечногорска, сотрудники полиции и добровольцы. Они обыскали территорию торгового центра, парковку и даже прилегающий лесной массив. Для прочесывания леса использовали снегоболотоход.

Позже выяснилось, что мальчик случайно сел не в тот автобус, думая, что едет домой. Водитель заметил растерянность ребенка, узнал, что случилось, и отвез его обратно к торговому центру. Там его уже ждали родители и спасатели.

«История закончилась хорошо — благодаря слаженной работе всех служб и неравнодушию людей», — написали в группе спасателей Солнечногорска.