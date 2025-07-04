Этот участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) планируют построить к концу 2027 года и сделать опытным полигоном — запустят для испытания два новых поезда. Заодно посмотрят, как работают новые пути.

Об этом президенту Путину доложил вице-премьер Виталий Савельев. Он назвал строительство тестового участка длиной 129 километров критически важным для реализации всего проекта ВСМ.

«Многие технические решения ранее при строительстве транспортной инфраструктуры в нашей стране не применялись: надо убедиться, что и поезд будет нормально работать на таких высоких скоростях, и земляное полотно, которое будет в отдельных местах достигать высоты 12 и более метров» , — сказал Савельев и добавил, что все технологические процессы будут отработаны на тестовом участке от Зеленограда до Твери.

Первую ВСМ Москва—Петербург планировали запустить целиком 1 апреля 2028 года. Сейчас на совещании в Кремле точной даты не прозвучало, но Савельев обещает, что до конца 2028 года будут эксплуатироваться 28 поездов, а до 2030 года предусмотрена поставка 43 поездов.

Работы по прокладке ВСМ в последнее время заметно активизировались, в том числе возле станции Крюково. В Зеленограде станцию ВСМ построят на Новокрюковской улице, напротив корпуса 1824. Станция будет включать в себя платформу, досмотровые и пассажирские павильоны. По проекту, её соединят с вокзалом МЦД Крюково крытым переходом.

До этого предстоит еще снести старую первую платформу станции Крюково, гаражи на улицах Новокрюковская и Александровка, ТЦ «Арбатский», проложить коммуникации и железнодорожные пути. Пути укладывают в последнюю очередь, сначала строят эстакады, насыпи, платформы, инженерные сети.