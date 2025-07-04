Так представитель департамента капитального ремонта прокомментировал публикацию «Зеленоград.ру» о нарушениях при ремонте школьных зданий, приводящих к выбросам канцерогенной строительной пыли.

Под «объектом» в департаменте имеют в виду здание школы 1353 в корпусе 1214. Хотя подобные проблемы есть и на других объектах: в 14, 15 и 16 микрорайонах.

Хорошо, что департамент не ограничился только одной пылезащитной сеткой, а применил комплекс мер — практика показала, что одна только сетка не спасает.

Теперь горожанам остаётся следить за результатом — если выбросы пыли со строительных объектов будут продолжаться, пожалуйста, сообщите в редакцию «Зеленоград.ру» и приложите фото или видео.