Под днищем своей «Тойоты» она якобы увидели самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщает канал Shot. Со стоянки эвакуировали людей. Место оцепили. Прибывшие на место специалисты ничего не нашли, однако на всякий случай вызвали кинологов.
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