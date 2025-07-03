Роспотребнадзор обнаружил, что предприятие «5Д», расположенное в логистическом центре 22-го микрорайона, не организовало эффективную вентиляцию в производственных помещениях. Вредных примесей в воздухе вокруг самого здания не нашли, но условия труда внутри производства не соответствовали норме.

В частности, в зоне загрузки и пересыпки муки образуется мучная пыль, но нет вытяжной вентиляции. Также в зоне экструдера выделяется тепло и влага — там тоже нет вытяжки. В целом, компания не проводила оценку условий труда — это нарушение.

Ответить по существу представителю «5Д», похоже, было нечего. В суде он говорил, что проверку провели с нарушениями, что нарушения несущественны и почти все устранены, что закрытие предприятия, которое много лет работало без нарушений, приведет к проблемам у сотрудников (в штате почти сто человек). Гендиректор компании также пояснил, что предприятие устранило все выявленные нарушения, а техника для очистки воздуха уже закуплена.

Представитель Роспотребнадзора сказал, что действовали в ответ на многочисленные жалобы граждан на работу предприятия в жилой зоне и учитывая переезд производства в жилую зону без уведомления и расчета санитарно-защитной зоны.

В итоге судья Елена Шелкошвейн признала вчера ООО «5Д» виновным в нарушении санитарного законодательства и постановила приостановить деятельность на 60 суток — до 19 августа.

Напомним, запах горелого масла от логистического центра на Георгиевском проспекте жители 17, 20 и 22-го микрорайонов начали ощущать ещё в апреле. Тогда выяснилось, что «5Д» запустило производство без уведомления надзорных органов и без фильтров. Префектура сообщала, что на одну производственную линию поставили фильтры, но это не помогло.