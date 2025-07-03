Зрительское голосование проходило в рамках конкурса видеороликов «Моя профессия: тайны закулисья». В ролике, созданном Евгенией совместно с библиотекарем Аленой Владимировой, рассказывалось о работе с голосом, сценической подготовке и волшебной атмосфере закулисья вокальной студии «Вариация». Видео получило высокую оценку зрителей.

Финальный этап конкурса также включал творческий номер, подготовленный в рамках проекта «Архетипы женских образов в русской литературе».

Евгения Доброванова — руководитель вокальной студии «Вариация» при библиотеке во 2-м микрорайоне и профессиональная певица. Её ученики регулярно выступают на отчетных концертах и побеждают в конкурсах.

Поздравляем, ура!