Руководитель вокальной студии из Зеленограда — финалист конкурса «Московские мастера» и обладатель приза зрительских симпатий 03.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Сотрудница Зеленоградской библиотечной системы Евгения Доброванова вышла в финал городского профессионального конкурса «Московские мастера» по направлению «Культурно-просветительский работник». По итогам финала она получила приз зрительских симпатий.

Зрительское голосование проходило в рамках конкурса видеороликов «Моя профессия: тайны закулисья». В ролике, созданном Евгенией совместно с библиотекарем Аленой Владимировой, рассказывалось о работе с голосом, сценической подготовке и волшебной атмосфере закулисья вокальной студии «Вариация». Видео получило высокую оценку зрителей.

Финальный этап конкурса также включал творческий номер, подготовленный в рамках проекта «Архетипы женских образов в русской литературе».

Евгения Доброванова — руководитель вокальной студии «Вариация» при библиотеке во 2-м микрорайоне и профессиональная певица. Её ученики регулярно выступают на отчетных концертах и побеждают в конкурсах.

Поздравляем, ура!

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости
Левые повороты с Московского проспекта в 3 и 6-й микрорайоны могут запретить Новости
Летний клуб в «Умке» — лучшее лето без гаджетов! Реклама
Горожане задыхаются от строительной пыли — в их дворах капитально ремонтируют здания школ. Принимаемые меры не помогают Новости
Пляж на Сенеже адаптировали для инвалидов. Нужно ли это в Зеленограде? Новости
Школа философии приглашает на мероприятия в июле Реклама
Пожар в одном из домов МЖК в субботу днем Новости
Синяя пунктирная разметка появилась на зеленоградских улицах — она означает зону платной парковки Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
На станции Левобережная начали ставить опоры для временного моста Новости
Пекарня «Дон Батон» открылась на Крюковской площади в пристройке к «Иридиуму» Новости
«Наш МИЭТ — 2025»: актуальная информация для абитуриентов и их родителей Реклама
Звуки взрывов по всему Зеленограда в ночь на четверг. Вероятно, ПВО работает против беспилотников Новости
Шлагбаумы во дворах: что думают жители — мы прочитали более 400 комментариев и сделали краткое резюме Новости
Жилой комплекс «My Space» в Зеленограде Реклама
Рыбу перевезли из одного зеленоградского пруда в другой Новости
Технопарк «707» для предприятий легкой промышленности построят в Зеленограде Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) открывает свои двери. Колледж и высшее образование в Зеленограде Реклама
Фестиваль бега «Крюковские вёрсты» прошёл в субботу на лыжероллерной трассе — участвовали зеленоградцы всех возрастов и уровней подготовки Новости
В магазинах «Я Сама» дарят скидку 15% на все товары от бренда KnitPro — с 23 по 30 июня включительно Реклама
Платить за сообщения о нарушениях самокатчиков и ввести для них тариф, зависящий от скорости — новые предложения по регулированию Новости
На станции Левобережная начали ставить опоры для временного моста Новости
В Зеленограде открылся настоящий центр йоги Реклама
Сообщение о сбитом беспилотнике совпало со звуками взрывов в Зеленограде Новости
Незабываемое лето в Зеленограде — Танцевальный городской лагерь DeeClub ждет! Реклама
Жители Малино подрались из-за мусора. На весь поселок один контейнер Новости
Открылась новая детская поликлиника в 18-м микрорайоне Новости
Вступайте в клуб привилегий #greenauto — получайте выгоду! Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру