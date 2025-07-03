В меню Fermento два дегустационных сета: сырный и сезонный. Основа кухни — локальные продукты: фермерские сыры с собственной сыроварни, дикорастущие травы, ягоды, собранные вручную. В барной карте — коктейли на основе сыра, умами-драй мартини с Блю Лаконом, ликёры из Латтерии и другие эксперименты со вкусом. Отзывов пока немного, отмечают «невероятное сырное путешествие».
Fermento позиционирует себя как гастро-пространство для тех, кто хочет от ужина большего, чем просто еда, а название говорит об акценте на на ферментированные продукты, которые проходят процесс естественного брожения под действием бактерий, дрожжей или плесени (например, сыр). Во время ферментации кардинально меняется вкус, текстура и питательные свойства продуктов. Это позволяет играть с новыми вкусами: делать коктейли с кислинкой, добавлять сложные ноты в блюда и превращать обычные продукты в нечто совершенно новое.
Гастробар находится по адресу: Химки, ул. Панфилова, 19/3 — это недалеко от Ленинградского шоссе. Из Зеленограда можно доехать на машине минут за 40, на автобусе или электричке — чуть больше часа. Дополнительная информация +7-915-281-48-08.
Гастробар находится по адресу: Химки, ул. Панфилова, 19/3 — это недалеко от Ленинградского шоссе. Из Зеленограда можно доехать на машине минут за 40, на автобусе или электричке — чуть больше часа. Дополнительная информация +7-915-281-48-08.
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