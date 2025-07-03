У домашнего кролика по кличке Маффин из-за врожденного нарушения прикуса нижние резцы находились перед верхними и не стачивались при жевании, как это происходит у здоровых грызунов. Животному пытались укорачивать зубы когтерезкой и делали это неправильно. Из-за этого у Маффина развился пульпит — воспаление зубной ткани.
Хозяева обратились в государственную ветклинику. Ратолог и хирург Надежда Кузина приняла решение удалить аномальные резцы — исправить прикус было нельзя. Операция проводилась под наркозом с использованием специального оборудования, предназначенного для работы с грызунами.
По словам Кузиной, после удаления резцов кролики могут продолжать жить полноценной жизнью и питаться привычным кормом. В ветклинике сообщают, что Маффин быстро восстановился после операции и уже вернулся к активной жизни.