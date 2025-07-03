Хозяева обратились в государственную ветклинику. Ратолог и хирург Надежда Кузина приняла решение удалить аномальные резцы — исправить прикус было нельзя. Операция проводилась под наркозом с использованием специального оборудования, предназначенного для работы с грызунами.

По словам Кузиной, после удаления резцов кролики могут продолжать жить полноценной жизнью и питаться привычным кормом. В ветклинике сообщают, что Маффин быстро восстановился после операции и уже вернулся к активной жизни.