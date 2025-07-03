Его сделают между корпусом 322 (бизнес-центр в здании бывшей АТС, где «Пятёрочка») и корпусом 337 (здание с МФЦ).
Цель создания нового перехода — безопасность дорожного движения. Действительно: дорога здесь узкая, движение медленное, людям неудобно ходить через переходы у 3-го ТЦ или Центрального проспекта.
ГОСТ предписывает выбирать места для переходов «с учетом сформировавшихся пешеходных связей и объектов притяжения пешеходов». Он также позволяет уменьшать расстояние между переходами до 50 метров.
Решение о новом переходе приняла комиссия по безопасности дорожного движения. Однако появится он примерно через год — предстоят капитальные работы: расширение тротуаров, обустройство подходов и понижение бордюров.
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