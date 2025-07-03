Пока желающий встать здесь немного по сравнению с противоположной стороной дороги (где технопарк «Элма»). Возможно, Многие водители, возможно, пока не знают, что теперь здесь можно парковаться, да ещё и бесплатно.

Кроме того, новые парковочные места пока не оборудованы для безопасной посадки и высадки людей. Выйти из машины и пройти на тротуар мешает как минимум барьерное ограждение. Его нужно разобрать, чтобы парковкой можно было пользоваться без риска для жизни и не нарушая правила дорожного движения.

Кстати, новая платная парковка неподалёку, возле 7-го микрорайона, полностью пустая.