«По вечерам стараюсь быть на пробежке по району — наверное, это часть работы: в конце дня увидеть, что сделано, есть ли порядок на улице, и где-то что-то отметить и сразу направить в работу», — рассказал Игорь Костин, глава района Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны).

Костин сам вырос и живет в районе, которым руководит. Он считает это большим плюсом — это позволяет видеть проблемы вверенной ему территории:

«Спрятаться негде — я хожу по тем же дорожкам, что и жители. Практически каждый, кого я встречаю, это либо сосед, либо одноклассник, либо знакомый, либо моя учительница по алгебре, и такое тоже бывает.

С этого года главы управ каждую субботу проводят обход своих районов вместе с местными жителями.

«Мы выходим на территорию и на месте смотрим, какие есть проблемы. С нами и руководители инженерной службы. Порой из обращения не все моменты понятны, а на месте ты видишь своими глазами, как все выглядит», — говорит Костин.

К этим субботним обходам в Савёлках относятся серьёзно — это видно хотя бы по тому, что маршрут каждой встречи они анонсируют заранее, ещё в среду (ближайший будет в 3-м микрорайоне). Тогда как другие районы тянут до вечера пятницы, когда мало кто успеет увидеть анонс.