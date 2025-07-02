«На первом этаже в нежилом помещении одного из корпусов в составе ЖК „Андреевка Life“ произошло кратковременное возгорание строительного мусора. Служба безопасности на площадке оповестила экстренные службы как только заметила дым. Пожарные расчёты прибыли на место незамедлительно, и уже через 10 минут очаг возгорания был полностью ликвидирован», — рассказал «Зеленоград.ру» представитель застройщика ЖК.

Дыма было много, но пожар был небольшой. В компании отметили, что: пострадавших нет, несущие конструкции и строительные элементы здания не повреждены. Происшествие не повлияет на сроки строительства и сдачи комплекса. В ближайшие дни проведут дополнительную проверку соблюдения норм пожарной безопасности на стройплощадке.

Причиной происшествия, по предварительным данным застройщика, стало проведение отделочных работ, в ходе которых могло произойти воспламенение отходов. По данным солнечногорской администрации горел утеплитель между первым и вторым этажами.