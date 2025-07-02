Разворот сделают при выезде от спортивных комплексов — между ледовым дворцом «Орбита» и корпусами 607-608.
Сейчас для разворота в сторону Савёлкинского нужно доехать до пересечения Сосновой и Озерной аллей и прождать полный светофорный цикл. Благодаря новому развороту, водители сократят маршрут примерно на 350 метров и не будут ждать на светофоре.
Кроме того, после открытия нового разворота сократится время ожидания на светофоре для других водителей: нагрузка снизится — цикл станет короче.
Когда разворот официально откроют, неизвестно. Вероятно, уже скоро. Сейчас место будущего разворота перекрыто сигнальной лентой, но кто-то может уже сейчас воспользоваться разрывом в ограждении — будьте внимательны.
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