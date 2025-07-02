На одной из площадок фестиваля «Лето в Москве» назло дождливой и пасмурной погоде зеленоградцы играют в огромные шашки, дартс, соревнуются в настольных играх под крышей, знакомятся с выставкой «Москва без окраин» — витрины стоят прямо на улице.
Во время дождя можно спрятаться в шатре с кинотеатром, VR-аттракционом, настольным футболом и аэрохоккеем.
«Не хочется терять летнее время, хоть оно и похоже на осень. Потом бесплатных развлечений уже не будет», — поделились ребята.
Площадка фестиваля в Парке Победы работает ежедневно, с понедельника по четверг — с 12:00 до 20:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00. Ещё две площадки фестиваля находятся в парке Михайловские пруду и на площади Юности.
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