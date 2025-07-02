О проблемах с водой в этом доме местная жительница сообщает в «Жилищник» с прошлой недели. Сначала это были регулярные сообщения «что с водой, почему грязная», а закончилось всё это «авария — срочно перекройте воду, затопило всё».



Потоп был мощный: «Два этажа плавали в кипятке, службы не реагировали на звонки», — сообщили в чате района.



Потопы и протечки были сегодня и в других домах микрорайона: 403, 414, 440, 451, тот же 424А. Некоторые жители связывают это с отключением горячей воды — «трубы не выдерживают», хотя точно о причинах пока неизвестно.