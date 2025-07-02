Это не первая победа Ангелины на таком высоком уровне. Например, в 2023 году она стала чемпионкой России по бегу на дистанции 300 метров с барьерами. А в полгода назад Кутузова в составе сборной Москвы заняла первое место на первенстве России в эстафете 4х400 метров.

Ангелина тренируется в МКСШ «Зеленоград» у тренера Оксаны Жораевой.

Поздравляем, ура!