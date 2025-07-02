Две машины придавило деревом во дворе корпуса 516. По состоянию на 5 утра был перегорожен проезд возле дома.
Ещё одну машину повредило возле корпуса 1107 — ей на капот упало металлическое ограждение.
Погода сегодня плохая, но синоптики обещали похолодание и дождь, а не ураган. Возможно, дело вовсе не в погоде — просто это конкретное дерево давно требовало внимания 'Жилищника", а ограждение надо было лучше крепить.
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