Экскаватор сносит ковшом стены и перекрытия дома 6. Несмотря на дождь, стоящий рядом рабочий поливает всё это водой, чтобы вредная пыль не летела к соседним жилым домам и на тротуары.

Это говорит о хорошей организации работ: при капитальном ремонте школ такой простой метод борьбы со строительной пылью не используют, поэтому местные жители задыхаются от выбросов.

Из минусов: между соседними расселенными домами сломалось ограждение, в пролом тут же устремились дети, чтобы исследовать «заброшки».

Для строительства нового жилого дома по программе реновации снесут четыре пятиэтажки на Заводской: дома 2, 4, 4А и 6. После сноса вырубят 113 деревьев, а новые деревья и кустарники посадят уже вокруг нового дома. Построить его планируют через два года — в первой половине 2027-го.