Речь идет о перекрестке возле остановки «Спортивная школа», между корпусами 350 и 606. Этот вопрос обсудили на комиссии префектуры по безопасности дорожного движения. Проблема известна местным жителям уже много лет — машины, ожидающие поворот, могут перекрывать движение прямо.

Сделать дополнительную полосу для ожидания поворота здесь вряд ли получится — кажется, места не хватит, если даже сужать существующие полосы и убирать разделительный газон. Поэтому быстрое решение проблемы — запретить повороты налево с проспекта во дворы. До ближайших разворотов недалеко, перепробег составит 500-800 метров.

Ещё вопрос — оставят ли при запрете левых поворотов возможность ехать прямо при выезде из районов? Если оставят, то этим могут пользоваться некоторые водители для «поворота налево» с помощью опасного маневра «повернуть направо, развернуться, поехать прямо».

В префектуре согласились с тем, что проблема существует и поручили центру организации дорожного движения (ЦОДД) «провести моделирование транспортных потоков» на участке от улицы Юности до Сосновой аллеи. Результаты обсудят на следующем заседании комиссии: до конца сентября.