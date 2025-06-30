«Отдых доступен для каждого — теперь и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут безопасно и комфортно насладиться прохладой озера», пишут местные об установке специального пандуса для спуска в воду на солнечногорском пляже.

Правда, пока пользоваться пандусом невозможно без посторонней помощи или отличного владения коляской активного типа — он установлен под углом к пешеходной дорожке, между ними — песок.

Сейчас пандусом пользуются преимущественно дети, с интересом разглядывая и проверяя новую конструкцию, сообщил корреспондент «Зеленоград.ру».

Адаптировать существующие пляжи для инвалидов необязательно — нормы требуют этого только для новых пляжей. Кроме спуска в воду на таком пляже должны быть специальные кабинки для переодевания (на Сенеже их нет) и туалеты для инвалидов (есть). В любом случае, это важный шаг для создания безбарьерной среды в городе.

На зеленоградских пляжах таких пандусов пока нет, но есть туалеты для инвалидов. Однако при планировании реконструкции зон отдыха возле воды об инвалидах забывают. Так было в прошлом году на Школьном озере, так происходит и сейчас на Большом городском пруду.