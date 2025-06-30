«Завтра будет дороже — передайте показания и оплатите до повышения тарифов», призывает энергосбытовая компания, сообщая о продлении приема показаний до 30 июня включительно. Это позволит учесть потребление по действующим тарифам до их повышения с 1 июля.

Показания, переданные после 30 июня, будут учитываться уже по новым тарифам. С 1 июля стоимость электроэнергии увеличится от 14% до 23%. Сильнее всего вырастет ночной тариф: с 3,02 до 3,71 (+23%).

Передать показания можно, в частности, в личном кабинете или в приложении «Мосэнергосбыта». Там же доступна оплата без комиссии.