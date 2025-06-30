Эти планы есть в документах транспортного комплекса Москвы. В карте планируемых к вводу в 2025 выделенных полос — четыре в Зеленограде. Две уже известны — на улице Каменка, — но есть и ещё две, которые пока не начали размечать:

на Центральном проспекте и Солнечной аллее: от пересечения с Березовой аллеей и почти до поворота на старый мост (до остановки «Поликлиника 105»)

на улице Гоголя на всем протяжении: от пересечения с Филаретовской до Панфиловского проспекта

Но и это ещё не всё — в планах выделенка на Панфиловском проспекте: на всем участке в старом городе, а также на участке от пересечения с улицей Каменка для пересечения с улицей Андреевка. Возможно, эту часть отложили на следующий год — вместе с реконструкцией самого Панфиловского проспекта

Эту работу называют «созданием каркаса магистральных выделенных полос в Зеленограде». Общая протяженность новых участков — десять километров. «Транспортный комплекс продолжает работать над тем, чтобы автобусы не стояли в пробках», говорят в мэрии.

В Москве уже 500 километров выделенных полос. В мэрии утверждают, что скорость движения городского транспорта по ним увеличивается в 2-4 раза, время в пути для пассажиров сокращается, аварийность снижается в среднем на 25%. Кроме того, выделенками пользуются такси и машины экстренных служб.