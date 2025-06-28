Действительно — дети на видео переходят дорогу «вне зоны действия пешеходного перехода», как пишут в протоколе ДТП. Однако есть и другая сторона вопроса — чтобы перейти между 22 и 23-м микрорайонами нужно пройти три пешеходных перехода, два из которых со светофорами.

Пешеходный переход на круговом пересечении Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе напрашивается. Тем более, под него уже готова асфальтированная площадка и тротуары. Кроме того, длина альтернативных пешеходных маршрутов составляет около трехсот метров, что превышает нормативное расстояние между пешеходными переходами.

«Зеленоград.ру» направил в префектуру запрос с просьбой рассмотреть проблему на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.