«На видео водитель еле успел остановиться, так как не ожидал увидеть на кругу, где должны быть только машины, ребенка на самокате. Надеюсь, родители этих детей увидят пост и объяснят, что такими поступками они могут искалечить жизнь не только себе, но и невинному водителю, который мог его сбить», — написала в редакцию «Зеленоград.ру» Светлана.
Действительно — дети на видео переходят дорогу «вне зоны действия пешеходного перехода», как пишут в протоколе ДТП. Однако есть и другая сторона вопроса — чтобы перейти между 22 и 23-м микрорайонами нужно пройти три пешеходных перехода, два из которых со светофорами.
Пешеходный переход на круговом пересечении Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе напрашивается. Тем более, под него уже готова асфальтированная площадка и тротуары. Кроме того, длина альтернативных пешеходных маршрутов составляет около трехсот метров, что превышает нормативное расстояние между пешеходными переходами.
«Зеленоград.ру» направил в префектуру запрос с просьбой рассмотреть проблему на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.