На перекрестке Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе не хватает пешеходного перехода — дети перебегают дорогу в опасном месте 28.06.2025 ZELENOGRAD.RU

«На видео водитель еле успел остановиться, так как не ожидал увидеть на кругу, где должны быть только машины, ребенка на самокате. Надеюсь, родители этих детей увидят пост и объяснят, что такими поступками они могут искалечить жизнь не только себе, но и невинному водителю, который мог его сбить», — написала в редакцию «Зеленоград.ру» Светлана.

Действительно — дети на видео переходят дорогу «вне зоны действия пешеходного перехода», как пишут в протоколе ДТП. Однако есть и другая сторона вопроса — чтобы перейти между 22 и 23-м микрорайонами нужно пройти три пешеходных перехода, два из которых со светофорами.

Пешеходный переход на круговом пересечении Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе напрашивается. Тем более, под него уже готова асфальтированная площадка и тротуары. Кроме того, длина альтернативных пешеходных маршрутов составляет около трехсот метров, что превышает нормативное расстояние между пешеходными переходами.

«Зеленоград.ру» направил в префектуру запрос с просьбой рассмотреть проблему на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.

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