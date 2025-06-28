Больше всего стобалльников среди сдававших экзамен по литературе — 17 выпускников (в прошлом году — 16). Русский язык на максимальный балл сдали 10 человек (в прошлом году — 15). С ЕГЭ по химии идеально справились 3 выпускника зеленоградских школ (в прошлом году — 5). По одному стобалльному результату получили выпускники на экзамене по физике (было — 3), обществознанию и информатике (в прошлом году стобалльников не было)

ЕГЭ по русскому языку в этом году был сложнее, чем в прошлом. Количество стобалльников по этому предмету сократилось в разы: с 2801 до 270. На фоне всей страны сокращение числа стобалльников по русскому в Зеленограде не так заметно — всего лишь на треть

Стобалльников по литературе в стране в этом году тоже меньше — на 27%, а в Зеленограде — больше, хоть и всего на одного. При этом по химии результаты по стране улучшились (на 53%), а в Зеленограде — ухудшились (на 40%).

Количество стобалльников по профильной математике в Зеленограде снизилось с 4 до 0. Это встраивается в общероссийский тренд: в целом по стране этот показатель снизился на 85 процентов. При этом, некоторые эксперты считают, что задания ЕГЭ по математике были решаемыми — просто стало сложнее получить 100 баллов. Так, зеленоградский репетитор Евгений Должкевич уверен, что часто ученики теряют баллы не из-за сложности заданий, а из-за невнимательности и неправильного оформления.

Редакция «Зеленоград.ру» поздравляет выпускников и желает им успешного поступления в вузы!