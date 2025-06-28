Жители других районов, вдоль маршрута 16-го автобуса, ожидают ухудшения, если на маршрут не добавят дополнительных автобусов. Особенно достанется жителями 23-го и части 14-го микрорайонов, где у 16-го маршрута мало альтернатив:

«Плюс 10 минут дороги от электрички до дома в 23-м микрорайоне — большое спасибо», «Теперь вообще 16-го не дождешься в час пик». «Мы и так с трудом может выехать из 14-го района — на третью остановку от конечной приходит битком: люди стоят стеной у дверей уже, а интервал между автобусами иногда доходит до 50 минут».