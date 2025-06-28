У здания на улице 2-я Пятилетка 18А появились информационные плакаты о модернизации школы, ремонт которой будет длиться полтора года — до 1 сентября 2026-го. Сегодня рабочие демонтировали бордюры и ставили деревянные ограждения для защиты деревьев.

До конца работ учёба будет проходить в корпусах 1816 и 1813 (другие здания школы 1912).

Местным жителям немного повезло — здание школы стоит обособленно, относительно далеко от жилых домов. На других объектах — в 12, 14, 15-м микрорайонах — пыль от плохо организованного ремонта летит на соседние дома, оседает на всех предметах в округе и в легких горожан. Необходимые строительные сетки и мусоросбросы ставят только после жалоб. Но и они не всегда помогают.