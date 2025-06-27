На катке у корпуса 403 роют траншеи под борта. Затем будут устанавливать саму хоккейную площадку. Основание под неё уже готово, осталось выровнять песок. После этого другая бригада займётся установкой холодильного оборудования — по словам рабочих, уже через неделю.

На катке у корпуса 2034 готовятся к установке холодильного оборудования — демонтировали старые элементы (мусор ещё не вывезли),выровняли песок, уложили сетку. Сейчас рабочие укладывают трубы для хладагента. Монтаж бортов пока не начался, покрытие также ещё не отремонтировано.