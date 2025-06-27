Каток на Сосновой аллее ближе всего к готовности: установлены борта, завершено устройство ледового поля, сейчас производится опрессовка системы — проверка оборудования и труб для хладагента на прочность и герметичность. До конца июня на площадке постелят искусственную траву, тогда же завершится монтаж холодильного оборудования и хоккейной коробки.
На катке у корпуса 403 роют траншеи под борта. Затем будут устанавливать саму хоккейную площадку. Основание под неё уже готово, осталось выровнять песок. После этого другая бригада займётся установкой холодильного оборудования — по словам рабочих, уже через неделю.
На катке у корпуса 2034 готовятся к установке холодильного оборудования — демонтировали старые элементы (мусор ещё не вывезли),выровняли песок, уложили сетку. Сейчас рабочие укладывают трубы для хладагента. Монтаж бортов пока не начался, покрытие также ещё не отремонтировано.
Катки предполагалось капитально отремонтировать до начала лета. В конце прошлого года на территориях выявили физический износ оборудования и конструкций. На капитальный ремонт было выделено 130 миллионов рублей. Работы должны были начаться в середине апреля, но вовремя стартовали только на Сосновой аллее.
Исполнитель работ везде один — компания «ЮГ 2008», заказчиком выступает «Жилищник». При этом последовательность работ почему-то разная: на катке в 20-м микрорайоне сначала укладывают трубы для хладагента до установки бортов, а в 4-м микрорайоне и на Сосновой аллее первым смонтировали ограждение.
Официальный срок окончания работ по всем трем объектам — 10 июля.