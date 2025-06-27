32-летний мужчина напал ночью на девушку у подъезда дома в 16-м микрорайоне, вырвал у неё из рук телефон за 20 тысяч рублей и сбежал. Спустя некоторое время с её банковской карты исчезло больше 37 тысяч.

Всё оказалось просто: телефон не был заблокирован отпечатком или сложным кодом — стоял пароль «0000». Этого хватило, чтобы зайти в телефон и начать тратить деньги через привязанную карту с NFC.

Сам подозреваемый на допросе рассказал, что был пьян, а пароль подобрал со второго раза. На деньги купил провода, алкоголь, сигареты, энергетики и почему-то — стиральную машину. По его словам, сам не понял, зачем она ему понадобилась: «Это всё алкоголь». Телефон, по его версии, он потом где-то выкинул — точно не помнит.

Мужчина признал вину и говорит, что раскаивается. Возбуждены дела по статьям «грабёж» и «кража». Сейчас его отпустили под подписку о невыезде.

Если на вашем телефоне тоже стоит простейший пароль (обычно 0000 — это пароль по умолчанию), самое время его сменить.