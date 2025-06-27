Сегодня отделение в Савёлкинском проезде работает последний день — оно будет закрыто до 1 ноября.

Физических и юридических лиц будут обслуживать в отделении в корпусе 249 — оно находится прямо на Центральном проспекте. Банковские карты на новом месте начнут выдавать с 1 июля, в этот же день там начнут обслуживать арендаторов сейфовых ячеек.

Ремонт отделения в корпусе 249 занял почти три месяца. Здесь провели реконструкцию, обновили интерьер, скоро заработает кофейный автомат.

Отделение в корпусе 249 работает по будням с 8:30 до 19:00, в субботу с 9:00 до 14:30, воскресенье — выходной.