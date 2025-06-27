Днем столики прикрывает крыша, чтобы гостям не мешало солнце или дождь. А вечером можно любоваться городом под открытым небом.

Бронировать столики заранее не обязательно — можно пройти на крышу по факту. Она открывается в 16:00 и работает при хорошей погоде с температурой выше 15 градусов до закрытия ресторана.

«В хорошую погоду это место пользуется популярностью. Иногда мы приглашаем диджея, каждый день примерно с 20:00 можно танцевать, слушать музыку. Планируем устраивать на крыше тематические мероприятия», — рассказал менеджер. Также на крыше можно провести банкетные мероприятия: свадьбы, дни рождения и т. д.

«Дюшес» находится на Георгиевском проспекте, 4 — между МИЭТом и городским прудом.