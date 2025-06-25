В торговом зале они взяли продукты со стеллажей — пластиковую бутылку пива и пару ведерок из витрины-морозильника — и вышли мимо кассы. Работница магазина окрикнула их и направилась следом, но грабители это проигнорировали. Затем уличная видеокамера сняла их бегущими к переходу через Филаретовскую улицу.

Полиция задержала грабителей в 8-м микрорайоне. Ими оказались 20-летний ранее судимый и 25-летний местные жители. «Похищенным они распорядились по собственному усмотрению», уточнили в полиции.

Точную дату, в полиции не уточняют — возможно, тогда была жара и в таком видео они пришли с пляжа Школьного озера.

Как бы там ни было, в полиции возбудили уголовное дело о грабеже (статья 161 УК). Наказание за грабеж группой лиц по предварительному сговору — от принудительных работы на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.