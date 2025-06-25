На детских площадках сделали скалодром, сетку, кольца, канат, трубу, горки, качели-балансиры, детские домики и игровые зоны. На спортивной — уличные тренажёры на разные группы мышц.
На площадках уже поставили лавочки и урны (в том числе для раздельного сбора мусора), уложили асфальт и бордюры, почти полностью сделали газон.
На остальной территории вокруг закрытого пляжа работы продолжаются. Рабочие говорят, что скоро закончат укладывать второй слой асфальта на пешеходных дорожках.
Территория надежно огорожена. Полностью закончить ремонт планируют к концу лета.
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