Авторы признают пользу от платных парковок в центре Москвы, но считают их вредными для «спальных районов с готовой инфраструктурой». На примере района Коптево, где тоже ввели платную парковку, они объясняют, что основная часть парковочных мест в районе распределяется внутри дворов, а большого трафика нет.

«Введение платной парковки негативно сказалось только на жителях района: они не могут остановиться днем для обеда или похода в магазин, вынуждены покупать резидентские разрешения, и не могут припарковаться во дворах, где теперь ставят машины все подряд, поэтому жители вынуждены ставить шлагбаумы».

Вывод авторов инициативы: платную парковку сделали только лишь с целью пополнения бюджета, а транспортную ситуацию она только ухудшает.

Петиции на РОИ действительно могут привести к реальным изменениям: проект создан президентским указом и все инициативы, набравшие 100 тысяч голосов, гарантированно будут рассмотрены экспертной группой. В этом РОИ выгодно отличается от «Change org» — петиции, размещенные там, не имеют никакой юридической силы, рассматривать их не обязаны. При этом РОИ не пользуется популярностью: за 12 лет работы платформы было вынесено решение по 41 инициативе, 19 из них получили одобрение.

На момент публикации за петицию проголосовали около 600 человек из необходимых 100 тысяч. Кажется, что набрать столько оставшиеся подписи невозможно, но 11 тысяч подписей собрали только в маленьком Зеленограде, а эта петиция общемосковская.

Чтобы подписать петицию на сайте РОИ: www.roi.ru/124649. Требуется регистрация через «Госуслуги», но в целом процедура занимает не больше пары минут. Голосование будет открыто до декабря 2025 года, но завершится раньше в случае набора необходимого количества голосов.

Платные уличные парковки на четырех улицах Зеленограда появились 20 июня, но к октябрю парковка станет платной на основных улицах города.