«Когда это безумие закончится?»: неудобные пандусы на новой лестнице спилили, но затем вернули на место 24.06.2025 ZELENOGRAD.RU

«Жилищник» утверждает, что они соответствуют нормам. Жители считают, что ширина и угол наклона не позволяют использовать их безопасно.

«Зимой делали ремонт лестницы у корпуса 1003, приварили рельсы для колясок (которых там не было никогда, так как угол подъ?ма 45°), да ещё и на ширине, не совпадающей со стандартной шириной кол?с детских колясок. После многочисленных обращений рельсы срезали, но через некоторое время опять приварили. И опять на непригодную ширину. Они очень мешают ходить по лестнице», — написала в редакцию одна из жительниц.

Подрядчик, выполнявший ремонт, и сам не понял, почему пандусы должны быть именно такими. Но выполнил указания «Жилищника» (чертеж с размерами, подписанный инженером на фото). Жители еще зимой собрали подписи с требованием убрать пандус. Чиновники обещали рассмотреть вопрос после приемки работ. Так пандусы дожили до конца мая.

«Три дня назад мы порадовалась, что наконец исчезли эти рельсы, — описали продолжение истории в телеграм-чате „Зеленоград.ру“ в начале июня. — Но вчера их опять приварили! Когда это безумие закончится? Их невозможно использовать. Если даже сильный мужчина решится втолкнуть коляску с младенцем на свой страх и риск под таким углом, то расстояние между рельсами не позволит это сделать»

Официально «Жилищник» отвечает, что пандусы соответствует нормам и не подлежат демонтажу: «Пандусы установлены для передвижения жителей с детскими колясками, размером между колес 75-89 см».

Однако у продавцов колясок в ходу другие параметры колесной базы — шириной до 74 см. А в технических предложениях чаще встречается расстояние между рельсами в 30-45 см (а не 60 см, как на чертеже «Жилищника»), к тому же один из рельсов обычно делают широким, чтобы пандус подходил для любых колясок.

«Зеленоград.ру» отправил запрос в надзорное ведомство с просьбой проверить соответствие пандусов нормативам.

Новости 10-го микрорайона

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