Загорелась пятиэтажка на улице 2-я Пятилетка. Жителей отсюда выселяют по программе реновации, но обеспечить охрану пустых зданий у чиновников не получается.

Это уже по меньшей мере третий пожар в пустующих зданиях в 19-м микрорайоне.

Дома не только поджигают. Банды подростков средь бела дня бьют в них стекла и крушат всё внутри. Пожары — закономерный итог.