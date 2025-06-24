«На автобусе №24 очень удобно — выходим прямо у работы. Раньше доезжали до „Бетонного завода“, оттуда пешком, а дорога там плохая», — рассказали сотрудники компаний ОЭЗ.

На пути от станции Крюково у маршрута 24 самая популярная остановка — «Река Сходня» возле административно-делового центра ОЭЗ и лабораторно-промышленных корпусов, в котором работает много компаний-арендаторов.

На остановке «Проезд 5557» удобнее выходить работникам фармацевтического кластера — «Велфарм-М», «Биокад», «Р-Опра» (здесь останавливаются оба маршрута, 24 и 3). Автобус №3 заезжает в дальний конец улицы Конструктора Лукина — к зданию «Элта» и пожарной части. А у №24 есть также остановка «Нижний Алабушевский пруд»: возле «Совэлмаша», «Электроинвест» и датацентра GreenBushDC.