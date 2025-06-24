Эти маршруты теперь проезжают по территории Особой экономической зоны. На КПП больше не требуют пропуска: быстрее добраться до работы, а зеленоградцы могут просто приезжают сюда. Интервалы движения 15 минут. Корреспондент «Зеленоград.ру» проехала по маршруту №24 и пообщалась с горожанами.
«На автобусе №24 очень удобно — выходим прямо у работы. Раньше доезжали до „Бетонного завода“, оттуда пешком, а дорога там плохая», — рассказали сотрудники компаний ОЭЗ.
На пути от станции Крюково у маршрута 24 самая популярная остановка — «Река Сходня» возле административно-делового центра ОЭЗ и лабораторно-промышленных корпусов, в котором работает много компаний-арендаторов.
На остановке «Проезд 5557» удобнее выходить работникам фармацевтического кластера — «Велфарм-М», «Биокад», «Р-Опра» (здесь останавливаются оба маршрута, 24 и 3). Автобус №3 заезжает в дальний конец улицы Конструктора Лукина — к зданию «Элта» и пожарной части. А у №24 есть также остановка «Нижний Алабушевский пруд»: возле «Совэлмаша», «Электроинвест» и датацентра GreenBushDC.
Если работникам ОЭЗ стало удобней, то работникам хлебозавода не повезло — автобус №3 больше не останавливается на ближайшей к нему «Западной», вместо нее выходить приходится на предыдущей «Автобазе».
"Отлично, что изменили маршрут автобуса №24, но зачем было менять №3? Это совсем не удобно для тех, кому нужно на хлебозавод. Думаю, что от маршрута автобуса №3 автобуса многие будут не в восторге", — говорит сотрудник ОЭЗ Александр.
Изменения радуют и тех, кто просто приехал сюда погулять. «Гуляем, фотографируем красивые здания — здесь все ухожено и красиво, и на автобусе ехать совсем недалеко. Удобно, что от Алабушевского кладбища он проезжает через КПП, и не нужно ничего предъявлять, спокойно можно выйти там, где хочется», — рассказали прохожие.