Пока скульптура огорожена блоками, сигнальной лентой и конусами, но оценить результат уже можно.

«Мы с дочкой гуляем здесь вообще в первый раз. Сделали очень символично: в пруду чёрные лебеди и скульптура в их честь. Ребёнку нравится», — рассказал прохожий Денис.

«Предыдущая скульптура, в любом случае, была уже старой (ей всего семь лет — „Зеленоград.ру“). Чёрные, на мой взгляд, лучше — они соответствуют настоящим лебедям в пруду», — отметила Альбина.

Другим цвет скульптуры не нравится: «Это цвет чистоты и добра… Чёрные бронзовые лебеди хоть и ассоциируются с лебедями в пруду, но ничего приятного не вызывают», — поделилась Екатерина.