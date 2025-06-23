«Предлагаем реализовать механизм стимулирования граждан к фиксации информации о нарушениях: предусмотреть возможность передачи части суммы взыскания с нарушителя гражданину, зафиксировавшему нарушение» — такое предложение отправила Ассоциация пользователей соцсетей министру транспорта.

Авторы инициативы утверждают, что подавляющее большинство штрафов сейчас накладывают сами сервисы проката, которые не заинтересованы в реальной «охоте на нарушителей». В ассоциации считают, что с финансовой мотивацией в виде процента от суммы штрафа граждане будут сами искать и фиксировать правонарушения, что резко сократит количество нарушителей и повысит общественную дисциплину.

Какой процент от суммы штрафа планируется отдавать за сообщение о нарушении, неизвестно. С учётом того, что штрафы могут доходить до ста тысяч рублей, даже небольшой процент может быть существенной мотивацией в поиске нарушителей. Правда, непонятно, в какой момент сервис проката должен выплатить это вознаграждение: по факту сообщения о нарушении, после наложения штрафа или когда сам получит деньги с нарушителя.

Другой способ регулирования самокатов — привязать стоимость аренды самоката к скорости передвижения таким образом, что выгоднее всего станет ездить со скоростью 12-15 км/ч. Эту идею предложил профессор московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Виталий Гаевский. По его мнению, она поможет решить проблему без штрафов и ограничений скорости.

Правда, у сервисов проката поминутная тарификация. Поэтому сниженный тариф при сниженной скорости может не привести к экономии — ведь время поездки, а значит и итоговая стоимость, вырастут.

Число ДТП с участием самокатов значительно снизилось после введения контроля возраста для аренды, сообщили в мэрии. А чтобы бороться с нарушителями на личных самокатах, в Мосгордуме предложили выдавать им номера и ограничивать парковку. Но проблемы с СИМ в городе продолжаются: на прошлой неделе госавтоинспекция отчиталась о детях, сбитых самокатчиком и велосипедистом в Зеленограде.